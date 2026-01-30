 DNOTICIAS.PT
59 acidentes, 19 feridos ligeiros e três graves em uma semana

Entre 23 e 29 de Janeiro o Comando Regional da Madeira da PSP registou 52 acidentes de viação que resultaram em 19 feridos ligeiros e três graves. 

Houve 36 colisões, três atropelamentos, nove despistes e quatro outros acidentes não especificados.

No mesmo período foram levadas a cabo várias operações de fiscalização que resultaram na detenção de 21 pessoas, pelos seguintes crimes rodoviários: 11 por condução sob efeito de álcool, sete por estarem a conduzem sem habilitação legal, duas por recusa ao teste do álcool e uma por veículo apreendido. 

