59 acidentes, 19 feridos ligeiros e três graves em uma semana
Entre 23 e 29 de Janeiro o Comando Regional da Madeira da PSP registou 52 acidentes de viação que resultaram em 19 feridos ligeiros e três graves.
Houve 36 colisões, três atropelamentos, nove despistes e quatro outros acidentes não especificados.
No mesmo período foram levadas a cabo várias operações de fiscalização que resultaram na detenção de 21 pessoas, pelos seguintes crimes rodoviários: 11 por condução sob efeito de álcool, sete por estarem a conduzem sem habilitação legal, duas por recusa ao teste do álcool e uma por veículo apreendido.
