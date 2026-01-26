Israel alerta companhias aéreas estrangeiras para "período sensível"

O líder da Autoridade da Aviação Civil de Israel, Shmuel Zakay, alertou ontem as companhias aéreas estrangeiras para um "período sensível" na próxima semana, segundo um canal televisivo israelita.

"Estimamos que estamos a entrar num período sensível até ao final da semana", afirmou Zakay.

Israel vive sob um clima de tensão, pois receia um ataque do Irão como represália se os Estados Unidos bombardearem o Irão.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou intervir no Irão por causa da repressão de Teerão sobre as manifestações contra o regime.

Em resposta, o Governo do Irão ameaçou atacar alvos americanos no Médio Oriente caso o país seja bombardeado.

No sábado, o chefe do Comando Central dos Estados Unidos, Brad Cooper, e o chefe do Estado-Maior israelita, Eyal Zamir, tiveram uma série de reuniões em Israel.

O Exército israelita confirmou hoje, em comunicado, que ambos tiveram reuniões em privado e com outros militares, mas não detalha os assuntos abordados.

Num outro comunicado, no sábado, o porta-voz das Forças Armadas de Israel advertiu a população na rede social X de que as diretrizes de segurança no país continuam sem alterações e pediu calma.