Lar da Ponta Delgada amplia capacidade com obras financiadas pelo PRR

O Lar da Ponta Delgada está a ser alvo de uma intervenção de requalificação das actuais 36 vagas e de construção de mais 16, passando a dispor, após a conclusão dos trabalhos, de um total de 52 lugares.

As obras decorrem na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) pertencente ao Centro Social e Paroquial do Bom Jesus de Ponta Delgada, que identificou a necessidade de modernizar e ampliar as instalações devido ao aumento da procura pelos seus serviços.

O projecto foi aprovado no âmbito de um aviso do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), destinado ao reforço das respostas sociais para pessoas idosas em situação de carência. O financiamento atribuído é de 5.328.371,87 euros.

A intervenção prevê a renovação das vagas existentes e a criação de novas, com o objectivo de assegurar serviços contínuos e adequados às necessidades da população idosa, promover cuidados personalizados, reforçar a segurança, o bem-estar e a autonomia dos residentes, bem como incentivar a integração familiar e comunitária.

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita as obras em curso na infra-estrutura esta quarta-feira, 29 de janeiro, pelas 11 horas.