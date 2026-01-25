Paulo Cassiano e Solange Nunes vencem em Água de Pena

Paulo Cassiano e Solange Nunes, ambos do Grupo Desportivo do Estreito, foram os grandes vencedores do Circuito de Água de Pena, prova que esta manhã levou muitos atletas à estrada.

O evento, integrado no projeto Madeira a Correr, foi organizado pela Associação de Atletismo da Madeira, com o apoio da Associação Desportiva e Recreativa Água de Pena.

No sector masculino, Paulo Cassiano destacou‑se ao completar os 5,1 km em 16 minutos e 7 segundos. Muito perto ficou o seu colega de equipa, David Teixeira, que terminou apenas um segundo depois (16.08). O pódio ficou completo com Lino Teles, do Clube de Atletismo do Funchal, que registou 16 minutos e 12 segundos.

Na prova feminina Solange Nunes (GDE) foi a mais rápida, concluindo a prova em 18, 23 minutos. Logo atrás terminou Cátia Sousa, também do Grupo Desportivo do Estreito, com o mesmo tempo. A hegemonia da equipa ficou ainda mais evidente com o terceiro lugar de Leonor Rodrigues, que fechou o pódio com 19 minutos e 15 segundos.

O Grupo Desportivo do Estreito saiu assim em grande destaque, conquistando as vitórias absolutas e ocupando por completo o pódio feminino, num circuito que voltou a animar a freguesia de Água de Pena e a promover o atletismo regional.