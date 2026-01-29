Venezuela: “A pressão diplomática tem de ser reforçada”

Miguel Albuquerque defendeu esta quinta-feira que a pressão diplomática sobre a Venezuela deve ser reforçada, sobretudo no quadro da União Europeia, considerando igualmente relevante a intervenção da Embaixada dos Estados Unidos, que classificou como um actor central na actual conjuntura venezuelana.

À margem da visita à obra do complexo habitacional de Água de Pena, em Machico, em execução ao abrigo do PRR Habitação para a Região Autónoma da Madeira, o presidente do Governo Regional afirmou que acompanha diariamente a situação da comunidade madeirense e luso-descendente na Venezuela, recebendo informação regular através da Direcção Regional das Comunidades e dos conselheiros distribuídos por várias cidades do país.

Segundo Miguel Albuquerque, a situação encontra-se neste momento estabilizada, sem alterações significativas no plano social e económico, mantendo-se, contudo, as diligências junto das entidades competentes para garantir a libertação de cidadãos detidos. Nesse âmbito, referiu que as exigências continuam a ser feitas através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, tendo igualmente enviado uma carta ao embaixador dos Estados Unidos com o objectivo de acelerar a libertação dos detidos de origem madeirense.

O governante destacou a recente libertação de uma luso-descendente que esteve detida durante quase cinco anos, sublinhando a gravidade deste tipo de situações e manifestando a expectativa de que se intensifiquem os esforços para a libertação de presos políticos, sobretudo aqueles com origem madeirense.

Questionado sobre uma eventual deslocação à Venezuela, Miguel Albuquerque admitiu essa possibilidade quando a situação estiver mais estabilizada, recordando que ao longo da sua vida política sempre acompanhou de perto as várias crises vividas naquele país, assegurando que não terá qualquer constrangimento em visitar a comunidade sempre que tal se revele necessário.