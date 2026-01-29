Vereadores do CH surpreendidos com presença de assessora na reunião de Câmara

“Foi um episódio que nos apanhou de surpresa. Se nós soubéssemos que ia acontecer esta situação, obviamente teríamos avisado a senhora que não era possível assistir à reunião”. É desta forma que o vereador Luís Filipe Santos, eleito pelo Chega à Câmara do Funchal, reage ao facto de a assessora de comunicação do partido ter sido impedida de assistir à reunião de Câmara de hoje.

Luís Filipe Santos admite que “são arestas por limar”, uma vez que existem diferenças jurídicas entre reuniões públicas e reuniões abertas ao público. “Neste caso, é uma reunião pública, com um regulamento aprovado pelos vereadores e pelo senhor presidente da Câmara Municipal do Funchal, e obviamente as pessoas só podem aceder a uma reunião pública mediante o cumprimento de certos pergaminhos”, apontou.

Para assistir a esta reunião há a necessidade de se realizar uma inscrição com pelo menos 15 dias de antecedência, o que não foi feito.

Decisões sobre o futuro só após as eleições

Quanto a uma possível passagem a vereadores independentes, Luís Filipe Santos admite que estão focados na campanha de André Ventura, pelo que decisões sobre o futuro serão apenas tomadas após 8 de Fevereiro, data em que se realiza a segunda volta das eleições presidenciais.

“Estamos focados na resolução dos problemas da cidade e dos funchalenses”, admitiu. “Não fomos nós que viemos para a comunicação social falar das fragilidades pelas quais se rege o partido”, atirou em declarações aos jornalistas.

Chega a favor dos apoios sociais

Os vereadores do Chega votaram favoravelmente os apoios sociais hoje levados a reunião pelo executivo camarário. “O Chega está sempre do lado das populações”, admitiu Luís Filipe Santos.