Partido RIR espera que a Democracia regresse à Venezuela

O partido Reagir, Incluir, Reciclar (RIR) manifestou, através de comunicado, “a sua solidariedade com o povo da Venezuela, que há vários anos enfrenta uma profunda crise política, social e humanitária”.

Na nota, assinada pela coordenadora regional Liana Reis, a mesma força expressa a sua “esperança no regresso da democracia, da liberdade e do respeito pelos direitos humanos” à Venezuela, defendendo que “apenas um processo político legítimo, democrático e transparente poderá devolver ao povo venezuelano o direito de decidir livremente o seu futuro”.

“Expressamos igualmente preocupação com as comunidades emigrantes e lusodescendentes, apelando à salvaguarda da sua segurança e dignidade. A Venezuela merece um caminho de paz, justiça e democracia. O povo venezuelano merece liberdade”, lê-se na parte final do comunicado.