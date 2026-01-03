Guterres “profundamente alarmado” com escalada na Venezuela

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, declarou-se “profundamente alarmado” com a escalada da situação na Venezuela, que culminou com acções militares norte-americanas. O responsável manifestou ainda preocupação pelo facto de o Direito Internacional poder não ter sido respeitado no desenrolar dos acontecimentos.

António Guterres apelou, através do X, a todas as partes envolvidas na Venezuela para que se envolvam num diálogo inclusivo, sublinhando a necessidade de garantir o respeito pelos direitos humanos e pelo Estado de Direito, como condição essencial para a estabilização do país.