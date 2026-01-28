Mar não dá tréguas em vários locais da Madeira

A agitação marítima continua a fazer-se sentir em várias partes da Região, mantendo o estado do mar adverso e obrigando a cuidados redobrados junto à orla costeira.

Na freguesia do Paul do Mar, na Calheta, local que esta manhã foi bastante afectado pela força do mar, a ondulação continua perigosa.

Ondas de vários metros causam estragos avultados no Paul do Mar A forte agitação marítima provocada pela passagem da depressão Joseph, que desde ontem afecta o arquipélago da Madeira, já causou estragos significativos na freguesia do Paul do Mar, no concelho da Calheta.

No concelho do Porto Moniz, as ondas também se têm feito sentir e têm obrigado a esforços redobrados para garantir que ninguém se aproxima demasiado da orla costeira e se coloque em risco.

O SANAS Madeira deu conta, esta tade, que as equipas da Estação Salva-Vidas do Porto Moniz e das Piscinas Naturais do Seixal "não têm tido mãos, voz e fitas a medir" para garantir que ninguém se coloca em risco desnecessariamente. "O distanciamento da costa é, neste dias, obrigatório", sublinha a entidade.

Também em Santana, a autarquia acaba de encerrar os acessos ao mar no cais da Fajã do Mar, na Praia da Ribeira do Faial e na frente-mar de São Jorge.

Por sua vez, em São Vicente o mar mostra sinais de ligeira calmaria, mas ainda assim é necessário manter atenção e precauções.

Gráfico das marés

De acordo com o gráfico das marés, registam-se dois períodos de maré baixa e dois de maré cheia ao longo do dia. A maré baixa ocorreu pela primeira vez às 3h19 e voltou a verificar-se às 15h54. Já a maré cheia (preia-mar) foi observada às 9h27, estando prevista nova subida máxima do nível do mar às 22h10. Estes horários indicam as alturas em que o mar atinge, respectivamente, os seus níveis mínimo e máximo de ondulação.

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) colocou a Costa Norte está sob aviso laranja até às 3 horas desta quinta-feira, dia 29, com ondas de noroeste entre 5 e 6 metros, podendo atingir 12 metros de altura máxima. Também a Costa Sul está sob aviso amarelo, com ondas do quadrante oeste entre 4 e 4,5 metros, até às 6 horas de amanhã.