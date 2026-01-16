Portugal estreia-se hoje no Europeu de Andebol em busca de igualar ou melhorar 6.º lugar

Portugal inicia hoje a nona participação em fases finais de Campeonatos da Europa de andebol, a quarta seguida, em que procurará replicar ou até melhorar o sexto lugar conseguido na edição de 2020.

Os 'heróis do mar' têm entre os dois primeiros lugares da fase preliminar para rumarem à Ronda Principal e, para que tal aconteça, será praticamente obrigatório ultrapassar a Roménia, a partir das 17:00 (horas de Lisboa), na cidade dinamarquesa de Herning.

A equipa comandada por Paulo Jorge Pereira terá pela frente uma seleção que disputa a fase final pela quarta vez - tendo como melhor registo o nono lugar em 1996 -, mas que se sagrou campeã mundial em quatro ocasiões (1961, 1964, 1970 e 1974).

Embora não tenham os mesmos argumentos dos lusos, os romenos não devem ser subestimados, já que vários deles têm experiência de Liga dos Campeões, com as 'cores' do Dínamo de Bucareste, emblema orientado pelo selecionador de Portugal e adversário do Sporting na 'Champions'.

Para confirmar a presença na próxima fase, o selecionador tem ao seu dispor jogadores que podem decidir jogos, nomeadamente os irmãos Martim e Francisco Costa, ambos laterais do Sporting, mas também o central Rui Silva (FC Porto), o ponta direito António Areia (Tremblay) e o pivô Victor Iturriza (Kuwait SC), estes dois últimos os mais velhos do grupo, com 35 anos.

Por outro lado, aconteceu também uma renovação no grupo e na Jyske Bank Boxen Arena, com capacidade para 15.000 pessoas, são seis os jogadores que vão viver o sonho de participar na primeira fase final com as cores lusas: os guarda-redes Pedro Tonicher (Cuidada Encantada) e Diogo Valério (Olympiacos), os laterais Gabriel Cavalcanti (Benfica) e Miguel Neves (Saint-Raphael), o central Filipe Monteiro (Sporting) e o ponta direito José Ferreira (FC Porto).

Dois dias depois acontece o jogo com a Macedónia do Norte, outro oponente teoricamente ao alcance dos portugueses e que foi quinto em 2012, no melhor desempenho das nove anteriores presenças.

O jogo de cartaz da 'poule' B da 17.º edição do Campeonato da Europa, que será disputada na Dinamarca, na Noruega e na Suécia, até 01 de fevereiro, irá opor os lusos aos dinamarqueses, tetracampeões mundiais e campeões europeus em 2008 e 2012, e acontece apenas na derradeira jornada, na terça-feira.