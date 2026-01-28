Brício Araújo desiludido com o debate entre candidatos presidenciais por não ter abordado as autonomias

Brício Araújo fez a intervenção política semanal e abordou as eleições para a Presidência da República, com maior atenção para o debate de ontem, entre António José Seguro e André Ventura.

"Mais importante do que o jogo político dos apoios, é colocar o foco no debate dos temas fundamentais que devem ocupar e preocupar o futuro Presidente da República", afirmou o deputado social-democrata.

Brício Araújo considera importante saber o que "pensam os dois cidadãos sobre as matérias que são das suas competências".

A Constituição da República, destaca, diz que "o Presidente da República deve defender, cumprir e fazer cumprir" essa mesma Constituição.

No debate televisivo de ontem, Brício Araújo ficou desiludido com o facto de não ter ouvido falar de questões constitucionais como a autonomia. "Foi uma grande desilusão", diz o deputado do PSD pro não ter ouvido uma única referência às regiões autónomas e ter ouvido dizer que "não é preciso rever a Constituição".

Até às eleições, espera ouvir falar de questões constitucionais, sobretudo as que dizem respeito às regiões. "O Presidente da República tem de fazer cumprir Portugal também nas regiões autónomas", afirmou.