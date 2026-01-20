 DNOTICIAS.PT
Candidatos Presidenciais apoiados pelo PSD Madeira venceram sempre?

Marques Mendes veio à Madeira a 18 de Dezembro de 2025 e contou com forte apoio do PSD na Região&nbsp;
Cinco décadas consecutivas no poder regional conferem ao PSD Madeira um estatuto político singular no contexto nacional. O partido tem sido a força dominante no Governo Regional, moldando gerações de eleitores e criando uma relação política profundamente enraizada no Arquipélago Madeirense.

O domínio prolongado levanta uma questão recorrente sempre que há eleições de âmbito nacional, nomeadamente até que ponto o peso do PSD Madeira se reflecte nas escolhas dos eleitores madeirenses?

Apesar de as Eleições Presidenciais serem personalizadas, ou seja, de o voto incidir sobre uma pessoa e não sobre um partido, os apoios partidários importam, sobretudo quando são claros, públicos e reiterados, influenciando o eleitorado.

Foi precisamente essa expectativa que tornou particularmente surpreendentes os resultados mais recentes na Madeira, onde o candidato apoiado simultaneamente pelo PSD a nível nacional e pelo PSD Madeira ficou aquém do que muitos antecipavam, não liderando a votação no arquipélago e sendo ultrapassado por António José Seguro e André Ventura.

Na rubrica ‘Fact Check’ de hoje vamos além da memória recente e analisamos os dados entre 2001 e 2026 para perceber se os candidatos apoiados pelo PSD na Madeira foram ou não os mais votados.

Ao longo da história da democracia portuguesa, realizaram-se várias Eleições Presidenciais, com diferentes candidatos, contextos políticos e níveis de envolvimento partidário. 

Nestas Eleições, o PSD Madeira declarou publicamente apoio a Marques Mendes de forma reiterada. 

A 18 de Dezembro, o candidato Presidencial esteve na cidade do Funchal na companhia do Presidente do Governo Regional e líder do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, assim como de outros elementos do partido. Nesse dia, Marques Mendes agradeceu o suporte de Albuquerque e do PSD Madeira, um dos primeiros a manifestar apoio à candidatura "enquanto nem era candidatura".

Eleições presidenciais desde 2001

Em 2001, Ferreira do Amaral foi o candidato apoiado pelo PSD contra Jorge Sampaio. Na Madeira, venceu Jorge Sampaio, num contexto de forte vantagem nacional do Presidente em exercício e de menor mobilização da direita. Nesse ano, o líder do PSD Madeira e do Governo Regional, Alberto João Jardim, afirmou que fez o "frete" de apoiar Ferreira Amaral, que acabou por perder as eleições, sendo ultrapassado por Jorge Sampaio, que venceu o sufrágio.

Em 2006 e 2011, nas duas Eleições em que Cavaco Silva foi eleito Presidente da República, venceu também na Madeira, beneficiando do apoio formal do PSD e da forte implantação regional do partido.

Marcelo Rebelo de Sousa, apoiado pelo PSD, venceu de forma expressiva em ambas as Eleições de 2016 e 2021, tanto a nível nacional como na Madeira, reforçando novamente a percepção de alinhamento entre o eleitorado madeirense e os candidatos apoiados pelo PSD.

Na primeira volta das Eleições Presidenciais de 2026, o candidato mais votado na Madeira não foi o apoiado pelo PSD, algo que não acontecia desde 2001.

André Ventura, líder do Chega, foi o candidato mais votado na Região, com cerca de 33,4% dos votos, ficando à frente de António José Seguro, que venceu no todo nacional. O candidato apoiado pelo PSD, Luís Marques Mendes, ficou em terceiro lugar na Madeira, com cerca de 14,7% dos votos. A 'derrota' para os sociais-democratas nas Presidenciais não acontecia há 25 anos. 

A análise histórica das Eleições Presidenciais demonstra que, embora os candidatos apoiados pelo PSD tenham vencido na Madeira na maioria dos sufrágios, não o fizeram sempre. 

Assim, a ideia de que os candidatos apoiados pelo PSD Madeira venceram sempre na Madeira nas Eleições Presidenciais não resiste à verificação histórica. O domínio do partido nas Eleições Regionais é inegável, mas não se traduz automaticamente numa vitória garantida nas Presidenciais, onde o contexto político, os perfis dos candidatos e o momento nacional continuam a pesar de forma decisiva no comportamento eleitoral dos madeirenses.

António José Seguro e André Ventura vão disputar a segunda volta das Eleições Presidenciais, a 8 de Fevereiro, depois de, no domingo, o candidato apoiado pelo PS ter conquistado 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, obtido 23%.

O candidato apoiado pelos sociais-democratas ficou muito aquém do esperado. Com 637.394 votos no todo nacional, 19.690 dos quais na Madeira, Luís Marques Mendes ficou em quinto lugar num sufrágio que contou com 11 candidatos. Na Madeira, foi o terceiro mais votado, depois de Seguro e Ventura, este último o grande vencedor arquipélago madeirense. Mas esta não foi a primeira derrota de um candidato apoiado pelo PSD Madeira numa corrida a Belém.
