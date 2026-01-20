Candidatos Presidenciais apoiados pelo PSD Madeira venceram sempre?

Cinco décadas consecutivas no poder regional conferem ao PSD Madeira um estatuto político singular no contexto nacional. O partido tem sido a força dominante no Governo Regional, moldando gerações de eleitores e criando uma relação política profundamente enraizada no Arquipélago Madeirense.

O domínio prolongado levanta uma questão recorrente sempre que há eleições de âmbito nacional, nomeadamente até que ponto o peso do PSD Madeira se reflecte nas escolhas dos eleitores madeirenses?

Apesar de as Eleições Presidenciais serem personalizadas, ou seja, de o voto incidir sobre uma pessoa e não sobre um partido, os apoios partidários importam, sobretudo quando são claros, públicos e reiterados, influenciando o eleitorado.

Foi precisamente essa expectativa que tornou particularmente surpreendentes os resultados mais recentes na Madeira, onde o candidato apoiado simultaneamente pelo PSD a nível nacional e pelo PSD Madeira ficou aquém do que muitos antecipavam, não liderando a votação no arquipélago e sendo ultrapassado por António José Seguro e André Ventura.

Na rubrica ‘Fact Check’ de hoje vamos além da memória recente e analisamos os dados entre 2001 e 2026 para perceber se os candidatos apoiados pelo PSD na Madeira foram ou não os mais votados.

Ao longo da história da democracia portuguesa, realizaram-se várias Eleições Presidenciais, com diferentes candidatos, contextos políticos e níveis de envolvimento partidário.

Nestas Eleições, o PSD Madeira declarou publicamente apoio a Marques Mendes de forma reiterada.

A 18 de Dezembro, o candidato Presidencial esteve na cidade do Funchal na companhia do Presidente do Governo Regional e líder do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, assim como de outros elementos do partido. Nesse dia, Marques Mendes agradeceu o suporte de Albuquerque e do PSD Madeira, um dos primeiros a manifestar apoio à candidatura "enquanto nem era candidatura".

Eleições presidenciais desde 2001

Em 2001, Ferreira do Amaral foi o candidato apoiado pelo PSD contra Jorge Sampaio. Na Madeira, venceu Jorge Sampaio, num contexto de forte vantagem nacional do Presidente em exercício e de menor mobilização da direita. Nesse ano, o líder do PSD Madeira e do Governo Regional, Alberto João Jardim, afirmou que fez o "frete" de apoiar Ferreira Amaral, que acabou por perder as eleições, sendo ultrapassado por Jorge Sampaio, que venceu o sufrágio.

Em 2006 e 2011, nas duas Eleições em que Cavaco Silva foi eleito Presidente da República, venceu também na Madeira, beneficiando do apoio formal do PSD e da forte implantação regional do partido.

Marcelo Rebelo de Sousa, apoiado pelo PSD, venceu de forma expressiva em ambas as Eleições de 2016 e 2021, tanto a nível nacional como na Madeira, reforçando novamente a percepção de alinhamento entre o eleitorado madeirense e os candidatos apoiados pelo PSD.

Na primeira volta das Eleições Presidenciais de 2026, o candidato mais votado na Madeira não foi o apoiado pelo PSD, algo que não acontecia desde 2001.

André Ventura, líder do Chega, foi o candidato mais votado na Região, com cerca de 33,4% dos votos, ficando à frente de António José Seguro, que venceu no todo nacional. O candidato apoiado pelo PSD, Luís Marques Mendes, ficou em terceiro lugar na Madeira, com cerca de 14,7% dos votos. A 'derrota' para os sociais-democratas nas Presidenciais não acontecia há 25 anos.

A análise histórica das Eleições Presidenciais demonstra que, embora os candidatos apoiados pelo PSD tenham vencido na Madeira na maioria dos sufrágios, não o fizeram sempre.

Assim, a ideia de que os candidatos apoiados pelo PSD Madeira venceram sempre na Madeira nas Eleições Presidenciais não resiste à verificação histórica. O domínio do partido nas Eleições Regionais é inegável, mas não se traduz automaticamente numa vitória garantida nas Presidenciais, onde o contexto político, os perfis dos candidatos e o momento nacional continuam a pesar de forma decisiva no comportamento eleitoral dos madeirenses.

António José Seguro e André Ventura vão disputar a segunda volta das Eleições Presidenciais, a 8 de Fevereiro, depois de, no domingo, o candidato apoiado pelo PS ter conquistado 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, obtido 23%.