Ter Stegen emprestado pelo FC Barcelona ao Girona

O guarda-redes Marc-André ter Stegen vai jogar até ao final da presente temporada no Girona, por empréstimo do FC Barcelona, anunciou hoje o clube campeão espanhol de futebol.

"O FC Barcelona chegou a um acordo com o Girona para a cedência de Marc-André ter Stegen até 30 de junho de 2026", anunciou nas suas redes sociais o clube catalão.

Ter Stegen, que atua no FC Barcelona desde a temporada 2015/16, apenas tinha cumprido um encontro em 2025/26, na Taça do Rei, numa época em que o treinador alemão Hans-Dieter Flick deu a titularidade a Joan García (ex-Espanyol).

"Hoje é o meu último dia desta temporada com os meus colegas e a equipa técnica do FC Barcelona e, sinceramente, tenho sentimentos contraditórios. Neste momento, vêm-me à cabeça muitas memórias e emoções", escreveu o alemão no Instagram.

Ter Stegen acrescentou sentir-se "profundamente grato e orgulhoso" pelo percurso no FC Barcelona e foi claro: "Amo este clube, esta cidade e este país. Carrego em mim um sentimento que nunca vai desaparecer".