‘Flor & Tiago Sena’ actuam sábado no The Pommer Pub

A dupla ‘Flor & Tiago Sena’ serão os protagonistas do concerto que o The Pommer Pub promove no próximo sábado, dia 31 de Janeiro, pelas 22 horas, assinalando o início da nova temporada de música ao vivo daquele espaço.

O projecto que junta em palco dois nomes relevantes da música madeirense contemporânea, Flor (Diana Duarte_voz / loops) e Tiago Sena Silva (voz /guitarra), levando a efeito um concerto intimista, onde apresentam temas originais e revisitam as influências que moldaram os seus percursos artísticos.