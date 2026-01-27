Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria visitou o Centro de Inclusão Social

A Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria visitou esta segunda-feira, 26 de Janeiro, o Centro de Inclusão Social, no âmbito dos Encontros com Sabedoria, numa iniciativa conduzida pela directora do Departamento de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Ana Sousa.

No início da visita, o presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Pedro Araújo, manifestou o seu "orgulho" pela freguesia "acolher no seu território uma infra-estrutura de referência nacional".

O autarca destacou o percurso de Ana Sousa e "o trabalho exemplar em prol da inclusão da pessoa adulta com deficiência", sublinhando que "este é um património social do Imaculado que merece ser conhecido, valorizado e integrado na vivência comunitária".

Ana Sousa, por sua vez, partilhou com os participantes um enquadramento sobre a evolução da resposta regional ao longo dos anos, marcada por uma acção cada vez mais descentralizada nos vários concelhos da Região.

Na ocasião, destacou também as principais valências do Centro e a forma como este tem contribuído para a promoção de oportunidades reais, dignidade e qualidade de vida para as pessoas com deficiência.

Após a componente expositiva, os participantes dividiram-se em dois grupos para uma actividade mais prática que lhes permitiu conhecer de perto duas respostas inovadoras e diferenciadas do Centro, nomeadamente a Sala Snoezelen e o Laboratório Vivo.

A Sala Snoezelen é um espaço multissensorial orientado para a estimulação e diminuição dos níveis de ansiedade e tensão através do relaxamento, promovendo autocontrolo, autonomia, descoberta e exploração, com reconhecidos benefícios terapêuticos e pedagógicos.

Já o Laboratório Vivo é uma solução tecnológica que aposta na Realidade Virtual, jogos e interfaces para estimular mecanismos cerebrais associados à capacitação e reabilitação, contribuindo para a autonomia, a vida independente e a inserção no mercado de trabalho.

A iniciativa terminou com um lanche partilhado entre todos, num ambiente de proximidade e aprendizagem intergeracional, reforçando o propósito da Universidade Sénior do Imaculado: formar cidadãos mais conscientes, solidários e participativos.