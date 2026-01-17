Centro de Juventude de Santana é "exemplo de articulação entre políticas de juventude, educação e inclusão”

A secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visitou o Centro de Juventude de Santana para acompanhar de perto o funcionamento desta infra-estrutura, que actualmente acolhe estudantes universitários em regime de residência.

A governante foi acompanhada pelo reitor da Universidade da Madeira (UMa), Sílvio Fernandes, pelo director Regional da Juventude, André Alves, e pela deputada à Assembleia Legislativa, Cláudia Perestrelo. Durante a visita, percorreu as instalações e contactou com os estudantes provenientes de São Tomé e Príncipe que ali residem.

Inaugurado em 2009, o Centro de Juventude de Santana encontra-se afeto à Universidade da Madeira desde setembro de 2022, assegurando atualmente alojamento a estudantes universitários.

Na ocasião, Paula Margarido sublinhou a importância de garantir condições dignas e seguras de alojamento, afirmando que “assegurar condições adequadas a estes estudantes é investir no seu futuro académico e, consequentemente, no futuro da nossa Região”. A secretária regional acrescentou ainda que este equipamento “é um exemplo claro de como podemos potenciar as infra-estruturas públicas, articulando políticas de juventude, educação e inclusão”.

O Centro de Juventude de Santana funciona das 9h às 24h e dispõe de 52 camas, distribuídas por 15 quartos.

Trata-se de uma infraestrutura multifuncional, articulada com a Casa da Cultura adjacente, concebida como um projecto estruturante para o concelho, promovendo o acesso dos jovens à cultura, à formação e às novas tecnologias, reforçando a oferta de alojamento jovem e dinamizando a actividade local.

Esta visita integrou um conjunto de iniciativas realizadas no concelho de Santana, no âmbito da agenda cumprida por Paula Margarido na sexta-feira, 16 de Janeiro. Do programa destacou-se o convívio com os utentes da Casa do Povo da Ilha e a tomada de posse dos Órgãos Sociais da Associação Santana Cidade Solidária para o quadriénio 2026–2029, cerimónia realizada no Salão Paroquial, no centro do município.