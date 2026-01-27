Exposição 'Around Here' de Natalia Bzowska resulta de residência artística na Madeira
É já na próxima sexta-feira, dia 30 de Janeiro, que será inaugurada a exposição 'Around Here' da autoria da artista polaca Natalia Bzowska, resultado da sua residência artística de quatro meses na Madeira. A iniciativa é da ARTE.M — Associação Artística e Cultural na Madeira, em parceria com o Art Center Caravel e o ART Hub Madeira.
"A exposição reúne dois projetos fotográficos e um ensaio em vídeo que exploram a relação pessoal da artista com a Madeira, a natureza e o quotidiano da ilha", explica uma nota enviada à imprensa. A residência artística foi financiada pelo Programa Erasmus+ (Erasmus Internship).
A exposição, patente no Art Center Caravel inclui:
- “Laurisilva” — projecto fotográfico dedicado à Laurissilva da Madeira, que a artista descreve como o coração da ilha. Esta série reflecte a sua ligação à natureza e a sua fascinação pela história e importância destes ecossistemas únicos.
- Projeto Estimei — projecto fotográfico e textual dedicado a Maria Freitas e à sua loja vintage Estimei. Através de retratos, fotografia documental e conversas gravadas, Natalia explora os valores sociais e ambientais do projecto e o seu papel na comunidade local.
- “Around Me: Here and Now” — ensaio em vídeo que constitui o núcleo emocional da exposição. Neste trabalho pessoal, a artista reflecte sobre a sua experiência de viver sozinha na Madeira, de se adaptar a uma nova cultura, de abrandar o ritmo e de se redescobrir através da paisagem e do quotidiano da ilha.
“Vir para a Madeira foi um grande desafio para mim, mas também uma experiência incrível de crescimento. Permitiu-me parar, respirar e olhar para a minha vida a partir de uma nova perspectiva”, afirma a artista.