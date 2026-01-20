Operação militar na Gronelândia é improvável mas ilha deve estar preparada, defende PM

O primeiro-ministro da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, considerou hoje improvável uma operação militar contra a ilha, mas disse que o território cobiçado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, deve estar preparado para esse cenário.

"É improvável que a força militar venha a ser utilizada, mas também não está excluído. A outra parte [Trump] disse-o claramente", afirmou Nielsen, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

O líder do território autónomo da Dinamarca reforçou a importância da união defensiva em declarações durante uma conferência de imprensa em Nuuk, a capital da ilha.

"É por isso que temos de estar preparados para todas as possibilidades, mas sublinhe-se: a Gronelândia faz parte da NATO e, se houvesse uma escalada, isso teria também consequências para o resto do mundo", afirmou.