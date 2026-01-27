Élvio Sousa acusa o Governo Regional de fazer uma "artimanha" enganar os madeirenses

O líder do JPP acusou Miguel Albuquerque e o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura de serem "responsáveis" pelo "velho subsídio social de mobilidade" que obriga os madeirenses a pagara "quantias elevadas".

Élvio Sousa acusa o Governo Regional PSD/CDS de, com uma "artimanha", defender que os madeirenses paguem apenas 59 e 79 euros pelas viagens mas, "com uma artimanha jurídica" retirar essa possibilidade imediata.

Também perguntou a Miguel Albuquerque porque é que ainda não pediu a inconstitucionalidade da portaria do Governo da República.