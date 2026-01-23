Deputado do Chega acusa "Governo de mentir aos pescadores sobre a renovação da frota"

O deputado madeirense eleito pelo Chega (CH), Francisco Gomes, acusa hoje o Governo Regional da Madeira de ter "enganado propositadamente os pescadores no processo da anunciada renovação da frota do peixe-espada preto", considerando que "o executivo mudou de posição após as eleições e utilizou promessas como instrumento para assegurar votos no sector", lê-se numa nota de imprensa.

O parlamentar eleito pelo círculo da Madeira refere que esteve "numa primeira reunião realizada antes das eleições, com a então responsável pela tutela das Pescas", em que "o Governo Regional assumiu compromissos claros e apresentou apoios que criaram expectativas reais junto dos armadores, levando vários a avançar com estudos, projetos e contactos para investimento. No entanto, depois das eleições, já com outro secretário regional, o discurso alterou-se substancialmente", acusa.

Francisco Gomes sublinha que, "numa segunda reunião, o Governo Regional apresentou uma versão diferente, com recuos evidentes, mudanças de critérios e soluções contraditórias, demonstrando que o que tinha sido prometido antes do acto eleitoral deixou de valer depois de garantidos os votos", reforça.

Para o deputado, "esta sucessão de reuniões com discursos distintos revela um jogo político deliberado, em que se alimentam expectativas num momento sensível e se recua quando a pressão eleitoral desaparece", aponta. E o "resultado foi um clima de frustração, desânimo e abandono, com armadores a perceberem que a renovação da frota nunca foi verdadeiramente uma prioridade", diz em nome destes.

"O Governo Regional disse uma coisa antes das eleições e outra completamente diferente depois. Isto foi um jogo para enganar pescadores e sacar votos – e é por isso que hoje ninguém acredita em mais promessas porque os pescadores não são tontos", volta a defender, em seu nome.

Francisco Gomes, eleito deputado pelo CH na Assembleia da República nas duas últimas eleições (tendo já servido como deputado do PSD (2011-2015), considera ainda que "o Executivo regional se limitou a criar a aparência de trabalho, multiplicando reuniões e anúncios, mas sem intenção real de concretizar qualquer apoio estrutural".

E resume: "Prometeram com uma secretária, recuaram com outro secretário e deixaram os armadores de mãos a abanar. Isto não é política séria. É oportunismo eleitoral." Gomes conclui, afirmando que o CH "não aceitará este tipo de engano", garantindo que "continuará a exigir responsabilização política, transparência e respeito por um sector que considera estratégico para a Madeira" e que, a seu ver, "tem sido instrumentalizado e abandonado pelo Governo Regional".