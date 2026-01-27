Rafael Nunes acusa o PSD de "estar ao lado dos que querem humilhar os madeirenses"

O JPP continua a considerar a proposta de lei que foi aprovada na ALRAM uma burla aos madeirenses. Rafael Nunes afirmou que o diploma aprovado continua a não garantir que os residentes paguem apenas a sua parte no preço das viagens aéreas.

O deputado também recordou o que aconteceu na Assembleia da República, na votação de uma proposta do deputado do JPP que "resolvia o problema dos madeirenses".

O PSD, acusa, "ficou ao lado de quem quer humilhar os madeirenses", os deputados da Madeira, protesta, "votaram ao lado de Luís Montenegro contra as propostas que iriam resolver o problema dos madeirenses".