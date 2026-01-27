Caracas prevê investimentos de 1,18 MME na indústria petrolífera em 2026

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, estimou em 1,4 mil milhões de dólares o investimento no setor de hidrocarbonetos em 2026, cuja reforma está a ser debatida no Parlamento e já foi aprovada em primeira leitura.

"No ano passado, o investimento foi de quase 900 milhões de dólares [757 milhões de euros] e, para este ano, estima-se e projeta-se um investimento de 1,4 mil milhões de dólares [1,18 mil milhões de euros]", afirmou a presidente interina, durante uma reunião de consulta pública sobre a reforma da lei orgânica de hidrocarbonetos com representantes do setor esta quarta-feira.

No discurso, transmitido pelo canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez destacou os contratos de participação produtiva (CPP) como um modelo "bem-sucedido" que, segundo a responsável, contribuiu para o crescimento do setor.

Nesse sentido, Rodríguez indicou que o país tem 29 CPP assinados atualmente e explicou que esses modelos coexistem com empresas mistas e outros mecanismos, como "alianças técnico-financeiras", sem aprofundar a explicação sobre o respetivo funcionamento.

A chefe de Estado interina recordou que essas figuras contratuais foram criadas ao abrigo da chamada lei antibloqueio, uma legislação aprovada em 2020 para contornar as múltiplas sanções económicas impostas por vários países.

Como parte das consultas previstas no debate sobre a reforma dos hidrocarbonetos --- uma das principais iniciativas da mandatária ---, Delcy Rodríguez liderou no último domingo uma reunião com trabalhadores da refinaria da cidade de Puerto La Cruz, no estado de Anzoátegui (nordeste).

No sábado, o irmão de Delcy Rodríguez e presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez, liderou, também em Anzoátegui, a primeira consulta pública sobre a reforma.

A legislação foi aprovada em primeira discussão, mas é necessário um segundo debate - artigo por artigo - para que o projeto seja definitivamente aprovado como lei. Entre as duas discussões, podem ser introduzidas modificações.

O debate sobre esta reforma ocorre enquanto Caracas e Washington atravessam uma nova etapa nas relações bilaterais, marcada pelo ataque dos Estados Unidos e pelo interesse manifesto do Presidente Donald Trump no petróleo venezuelano, cuja venda antecipou que será administrada pelos Estados Unidos.