Atletas madeirenses brilham no 31.º Grande Torneio de Karate de Vila das Aves

A Associação Shotokan Kokusai Karaté Santo António (ASKKSA) marcou presença na 31.ª edição do Grande Torneio de Karate de Vila das Aves, que se realizou este sábado, 17 de Janeiro.

Este que é um dos eventos de referência da modalidade a nível nacional reuniu mais de 800 atletas de todo o país.

Os “Tigres” madeirenses tiveram uma prestação de relevo, conquistando cinco medalhas, incluindo uma final totalmente madeirense.

Resultados principais da ASKKSA:

Kata Iniciado Masculino: 1.º Tiago Bettencourt, 2.º Jaden Reis

Kata Júnior Feminino: 3.º Constança Lima

Kumite Iniciado -54Kg Masculino: 2.º Gabriel Andrade

Kumite Juvenil -40Kg Feminino: 2.º Marina Castro

Outros atletas madeirenses como Margarida Anjo, Amélia Silva, Inês Francisco, Margarida Gomes, Santiago Gomes, Santiago Fernandes e Tiago Pestana alcançaram várias rondas, evidenciando evolução técnica e consistência nas suas performances.