'A Biqueira' com sopa do cozido no Museu Etnográfico da Madeira

Na próxima quinta-feira, dia 29 de Janeiro, pelas 11h30, o Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava, acolhe mais uma oficina gastronómica 'Sabores no Museu', que conta com a dinamização de 'A Biqueira', que dará a conhecer a receita de Sopa de Cozido.

Conforme dá conta a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, que tutela o referido museu, "a receita resulta de um processo de observação, desenvolvido ao longo de vários anos, pel’ A Biqueira, Sandra Cardoso, durante o cozido confecionado no panelo, no Chão da Ribeira, freguesia do Seixal, uma prática ainda presente em alguns contextos tradicionais".

A oficina é destinada a pessoas de todas as idades, com lotação limitada a 50 participantes. As inscrições podem ser feitas através do email [email protected] ou do telefone 291 145 326.

A iniciativa 'Sabores no Museu' é promovida pelo Museu Etnográfico da Madeira, em parceria com a Associação Atremar a Ilha, e tem como objectivo "divulgar e preservar o património gastronómico da Região, através da partilha de receitas e saberes transmitidos entre gerações", cuja importância é enfatizada por Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura.