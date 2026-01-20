Sete deputados da extrema-direita dos Países Baixos abandonam partido

Sete membros da extrema-direita neerlandesa abandonaram hoje o partido PVV de Geert Wilders, que qualificou estas ações como um "dia negro" para a formação política.

Wilders condenou a decisão dos deputados demissionários e classificou-a como um "julgamento político" que "atirou a liberdade de expressão para o lixo".

O líder do PVV disse aos jornalistas no parlamento que os deputados não estavam satisfeitos com o plano de "oposição dura" ao novo governo, uma vez que este fosse finalizado.

Os sete deputados que estão a deixar o partido planeiam criar um bloco próprio no parlamento, liderado por um dos membros mais antigos do PVV Gidi Markuszower.

De acordo com Markuszower, citado pela emissora NOS, os deputados demissionários "tentaram iniciar uma discussão" dentro do partido após a última eleição, mas que "não foi possível".

Outros partidos na fragmentada legislatura neerlandesa prometeram trabalhar de forma construtiva com um governo minoritário, provavelmente a ser formado pelo D66, pelos democratas-cristãos e pelo Partido Popular para a Liberdade e Democracia, de direita.

O partido de Wilders conquistou 26 assentos nas eleições de outubro do ano passado, o mesmo número do partido centrista D66, que recebeu uma percentagem ligeiramente superior dos votos populares e agora lidera as negociações para formar um governo de coaligação minoritária de três partidos.

Com o abandono destes sete deputados, o PVV deixa de ser o maior partido da oposição no parlamento, num declínio significativo para o partido de Wilders, que obteve uma vitória significativa com 37 assentos nas eleições de 2023.

O partido de Wilders é aliado de partidos e políticos europeus como a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, e a líder da extrema-direita francesa Marine Le Pen.

Wilders tem sido, durante anos, um crítico feroz do Islão e foi condenado por insultar marroquinos num comício eleitoral em 2014.