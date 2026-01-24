Iniciativa Tempos de Hortifruticultura regressa ao Jardim da Serra na próxima semana

O CDISA – Centro de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural e Agroflorestal vai promover entre 26 de Janeiro e 12 de Março a iniciativa 'Tempos de Hortifruticultura 2026', no Jardim da Serra, concelho de Câmara de Lobos.

Realizado anualmente nesta freguesia há mais de duas décadas, o evento tem como objectivo valorizar o património agrícola local e promover práticas sustentáveis, envolvendo agricultores, estudantes e a comunidade em geral. A iniciativa assenta em três eixos principais, nomeadamente a reprodução e preservação de variedades agrícolas regionais, a dinamização do modo de produção biológico e a promoção da economia local, através da valorização dos recursos do Jardim da Serra e do apoio aos agricultores da freguesia.

O programa tem início com a sementeira de variedades regionais de trigo, cevada e centeio, a decorrer entre 26 e 30 de Janeiro, na Quinta Leonor, com trabalho directo no terreno. Segue-se a enxertia de árvores de fruto nos pomares dos agricultores locais, entre 2 de Fevereiro e 12 de Março, com acompanhamento técnico da Direcção Regional de Agricultura.

Está ainda prevista a realização de acções de demonstração de enxertia e poda, no sábado, 7 de Fevereiro, na Quinta Leonor, no Caminho dos Murinhos, com sessões durante a manhã e a tarde, dinamizadas por Joel Sousa, técnico agrícola do Viveiro Sousa.

O programa inclui também actividades dirigidas a escolas e instituições, dedicadas a temas como enxertia, poda, sementeira, compostagem e agricultura biológica. As acções decorrerão na Quinta Leonor, com datas a agendar, entre 26 de Janeiro e 12 de Fevereiro, e serão dinamizadas pela equipa do CDISA.

A participação nas actividades é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia. A iniciativa é organizada pelo CDISA, com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, da Junta de Freguesia do Jardim da Serra, da Casa do Povo do Jardim da Serra, da CAL – Cooperativa de Produção e Consumo Liberdade, da Paróquia de São Tiago e da Associação de Produtores de Sidra da Região Autónoma da Madeira.

As inscrições podem ser efectuadas através de formulário próprio, estando disponíveis mais informações através do contacto telefónico 969 862 258 ou do endereço electrónico [email protected].