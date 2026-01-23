Filipe Sousa reponde a Sérgio Gonçalves e defende agenda em Bruxelas

O deputado do Juntos Pelo Povo (JPP) na Assembleia da República, Filipe Sousa, afirmou-se “surpreendido e ofendido” com declarações do eurodeputado socialista Sérgio Gonçalves, classificando-as como um “ataque vil” à sua dignidade e ao seu trabalho em prol da Madeira.

Em causa estão comentários sobre a deslocação de Filipe Sousa a Bruxelas a convite do partido VOLT, para abordar questões de mobilidade aérea e marítima entre o Funchal e Lisboa, conforme noticiou o DIÁRIO na sua edição impressa de hoje.

Em comunicado de imprensa, o deputado do JPP responde a Sérgio Gonçalves, clarificando que as reuniões fazem parte de uma agenda de trabalho e que nunca recebeu críticas semelhantes por parte do eurodeputado em relação a acções concretas em Bruxelas.

“Fui julgado e ofendido na minha dignidade e na seriedade que coloco no meu trabalho, sem direito a contraditório, acusado sem verdade e enxovalhado de forma parcial”, afirmou Filipe Sousa, acrescentando que a sua agenda será definida de forma independente, “para defender os interesses dos madeirenses e dos portugueses que em mim votaram”.

Passa a 'farpa': “Não sei se ele tem liberdade para o fazer porque este deputado é o mesmo que na Assembleia Legislativa da Madeira afirmou que ‘desconhecia a existência de monopólio na carga e no transporte marítimo’, portanto, por este senhor a Madeira nunca terá um ferry porque ele foi funcionário do grupo empresarial que não quer a linha marítima de passageiros e carga, e que fez tudo para correr com o Armas da Madeira, como já afirmou publicamente o militante histórico do PSD, Miguel de Sousa”.

O deputado desafiou também Sérgio Gonçalves a apresentar provas das iniciativas desenvolvidas em Bruxelas relativas ao Subsídio Social de Mobilidade e à linha marítima de passageiros e carga, criticando a falta de resultados concretos do eurodeputado: “Com tanta informação amiga na comunicação social, não se encontra uma única medida sua para corrigir a injustiça da mobilidade”.

Filipe Sousa sublinha ainda que não reconhece ao eurodeputado a exclusividade para tratar assuntos da Madeira e alerta para que “ataques pessoais não substituem trabalho político efectivo em defesa da Região”.