NAPA estreiam-se hoje nos Coliseus

A banda madeirense os NAPA sobe pela primeira vez aos palcos dos coliseus, e hoje é o dia da estreias no norte do país. A banda vai actuar hoje, 24 de Janeiro, no Coliseu do Porto pelas 21 horas e a 30 de Janeiro no Coliseu dos Recreios em Lisboa. A banda madeirense venceu o Festival da Canção de 2025 com a canção 'Deslocado'.

No ano de 2024 a banda tive uma bem-sucedida digressão nacional com varias dezenas de salas esgotadas e do lançamento do filme-concerto “O Mundo Continua a Girar”, gravado ao vivo no Teatro Maria Matos, os NAPA consolidaram o seu lugar entre os novos talentos da música portuguesa. 'Deslocado', lançado em Janeiro de 2025, liderou o Top 200 do Spotify em Portugal e teve airplay massivo nas rádios nacionais, colocando a banda no radar internacional.

Os coliseus de Lisboa e Porto serão palco de uma viagem por todo o repertório da banda, num espetáculo pensado para celebrar este novo capítulo e antecipar as novidades que ainda 2025 promete trazer, incluindo a participação na Eurovisão e o lançamento do terceiro álbum no final do ano.

A banda criada em 2013 é composta por Guilherme Gomes (vocalista e guitarrista), Francisco Sousa (guitarra), João Rodrigues (bateria), Diogo Góis (baixo) e João Lourenço Gomes (piano).