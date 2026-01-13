Madeira lidera esforço financeiro na compra de casa

O Doutor Finanças, fintech especialista na área do bem-estar financeiro, anunciou o lançamento da sua nova área de Dados Imobiliários, dedicada à análise, interpretação e divulgação de informação sobre o mercado imobiliário português, com foco no impacto real para as famílias e empresas. O observatório do imobiliário do Doutor Finanças verifica que a Madeira lidera no esforço financeiro na compra de casa.

O preço médio nacional de venda da habitação atingiu 3.670 €/m² em Janeiro de 2026, com Lisboa a liderar (5.776 €/m²) sendo sete vezes superior ao distrito mais barato, a Guarda (743 €/m²). Na Região Autónoma da Madeira o valor ronda os 4.363 €/m². "Na Região Autónoma da Madeira é onde o esforço financeiro é maior a nível nacional", refere o Doutor Finanças.

No arrendamento, a renda média nacional fixou-se nos 16,54 €/m², com Lisboa novamente no topo (20,89 €/m²), num mercado que continua fortemente pressionado pela escassez de oferta.

Os primeiros dados do Observatório do Imobiliário do Doutor Finanças revelam um mercado marcado por fortes assimetrias territoriais e desafios crescentes de acessibilidade.

Um dos indicadores centrais do Observatório é o Índice de Acessibilidade Habitacional, que relaciona o rendimento médio dos agregados familiares com a prestação média do crédito habitação.

Os dados mostram que, em média, um casal em Portugal necessita de cerca de 53% do seu rendimento líquido para pagar a prestação de um apartamento T2 e de 55% pagar a prestação de uma moradia T3. Na Região Autónoma da Madeira é onde o esforço financeiro é maior a nível nacional. Em sentido inverso, distritos como a Guarda, Castelo Branco ou Portalegre apresentam níveis de acessibilidade muito mais favoráveis.

Nuno Leal, co-CEO do Doutor Finanças, afirma que o "mercado imobiliário entrou num novo ciclo: é hoje mais previsível, mas também mais exigente. As famílias precisam de informação clara, contextualizada e orientada para a realidade do seu rendimento."

Também Bruno Coelho, Administrador do Imobiliário do Doutor Finanças, realça que “com a área de Dados Imobiliários e com o Observatório do Imobiliário em Portugal, queremos ajudar a transformar dados em conhecimento útil, promovendo decisões mais informadas e financeiramente sustentáveis.”

O Observatório do Imobiliário Nacional, do Doutor Finanças, baseia-se na análise sistemática de anúncios imobiliários de venda e arrendamento, cruzados com dados oficiais, permitindo acompanhar a evolução dos preços, da oferta, da acessibilidade e das tendências do sector.

Os dados são actualizados regularmente e constituem um novo pilar do Doutor Finanças na produção de conhecimento económico aplicado, reforçando o seu posicionamento enquanto referência na promoção do bem-estar financeiro.

O Observatório do Imobiliário Nacional é uma nova ferramenta de monitorização contínua que agrega e analisa dados de venda, arrendamento, acessibilidade à habitação e dinâmica da oferta em Portugal, a nível nacional, distrital e municipal.

A nova área de Dados Imobiliários surge com o objectivo de contribuir para uma leitura mais informada do sector, promovendo maior literacia imobiliária e apoiando decisões mais conscientes por parte de famílias, investidores, empresas e decisores.