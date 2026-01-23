Alegado petroleiro da frota fantasma russa será rebocado para Marselha

Um petroleiro suspeito de integrar a frota fantasma russa interce^Ptado na quinta-feira no Mediterrâneo pela Marinha francesa será rebocado para o porto de Marselha-Fos, no sul de França, indicou hoje uma fonte próxima do caso.

O navio, conhecido pela alcunha Grinch, foi intercetado na manhã de quinta-feira em águas internacionais do Mar de Alborão, entre Espanha e o Norte de África.

Segundo a mesma fonte, o petroleiro deverá chegar no sábado de manhã ao porto de Marselha-Fos, que dispõe de um terminal petrolífero em Fos-sur-Mer e é o terceiro maior porto petrolífero da Europa.

O navio encontra-se sob sanções internacionais e é suspeito de operar sob falsa bandeira, tendo sido intercetado com a assistência de vários aliados da França, incluindo o Reino Unido, anunciou na quinta-feira o Presidente francês, Emmanuel Macron.

A operação decorreu a bordo do petroleiro, que tinha partido de Murmansk, um porto ártico no Mar de Barents, segundo a Prefeitura Marítima do Mediterrâneo.

A abordagem resultou na apresentação de um relatório à procuradoria de Marselha e na abertura de um inquérito judicial.

Com 249 metros de comprimento, o petroleiro Grinch surge com esse nome na lista do Reino Unido de navios pertencentes à frota fantasma russa, mas figura como Carl na lista de sanções estabelecida pela União Europeia e pelos Estados Unidos.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou a operação, agradecendo à França a determinação demonstrada para impedir que o petróleo russo continue a financiar a guerra.

Esta é a segunda operação deste tipo realizada pela França, depois da interceção do petroleiro Boracay, abordado no final de setembro no Atlântico e desviado para o porto de Saint-Nazaire.

Cerca de 598 navios suspeitos de integrarem a denominada frota fantasma russa estão atualmente sujeitos a sanções da União Europeia.