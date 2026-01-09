EUA interceptam quinto petroleiro sancionado para controlar distribuição de petróleo

As forças norte-americanas abordaram mais um petroleiro venezuelano no mar das Caraíbas, indicou hoje o Exército norte-americano, enquanto o Governo Trump continua a visar os petroleiros sancionados que viajam de e para a Venezuela.

A ação, realizada antes do amanhecer, foi efetuada por fuzileiros e marinheiros norte-americanos, que fazem parte do reforço de tropas nas Caraíbas, destacado desde setembro, segundo o Comando Sul dos Estados Unidos, que declarou que "não há refúgio seguro para criminosos" ao anunciar a apreensão da embarcação, chamada "Olina".

O Comando Sul publicou imagens não-confidenciais nas redes sociais de um helicóptero norte-americano a aterrar no navio e de militares norte-americanos a realizar uma busca no convés.

O "Olina" é o quinto petroleiro apreendido pelas forças norte-americanas no âmbito de uma iniciativa mais vasta do Governo do Presidente norte-americano, Donald Trump, para controlar a distribuição de produtos petrolíferos da Venezuela a nível global, após a retirada do poder do então Presidente, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos numa operação militar noturna, a 03 de janeiro.

A Marinha norte-americana não forneceu até agora pormenores sobre se a Guarda Costeira fazia parte da força que assumiu o controlo do navio, como ocorreu em apreensões anteriores.

Um porta-voz da Guarda Costeira dos Estados Unidos disse que não haveria comentários imediatos sobre o apresamento do petroleiro venezuelano.