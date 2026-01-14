Autoridades anti-corrupção ucranianas investigam ex-primeira-ministra por alegada compra de votos

As autoridades anti-corrupção da Ucrânia fizeram hoje buscas na sede do partido da oposição, da ex-primeira-ministra e atual deputada ucraniana Yulia Tymoshenko, que está acusada de tentar subornar deputados de outros grupos parlamentares.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, Tymoshenko confirmou as buscas na sede do seu partido e negou categoricamente as acusações, denunciando-as como ilegais.

As buscas foram realizadas pelo Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia (NABU, na sigla em ucraniano) e a Procuradoria Especial Anticorrupção (SAP).

De acordo com um comunicado divulgado pelo NABU, que não especificou que Tymoshenko era a suspeita, a líder de um grupo parlamentar na Verkhovna Rada (parlamento) sob investigação terá oferecido "benefícios" a deputados de outros grupos em troca dos seus votos "a favor ou contra determinados projetos de lei".

A ex-primeira-ministra terá iniciado conversações com alguns deputados para estabelecer um sistema permanente de pagamento em troca de votos, segundo o NABU.

Tymoshenko lidera o partido de direita Batkivshchyna (Pátria), que detém 25 assentos e é o terceiro maior num parlamento dominado pelo partido Servo do Povo, do Presidente Volodymyr Zelensky.

Desde o início da guerra, muitos deputados têm-se ausentado frequentemente do parlamento ucraniano, o que tem equilibrado a dinâmica de poder entre os diferentes grupos em várias sessões e forçado o partido de Zelensky a depender dos votos dos membros da oposição para aprovar determinadas iniciativas.

Tymoshenko foi primeira-ministra da Ucrânia em 2005 e novamente entre dezembro de 2007 e março de 2010.

Em 2011, foi condenada a sete anos de prisão por irregularidades na assinatura de contratos de gás com a Rússia.

Tymoshenko cumpriu dois anos e meio desta pena antes de ser libertada e regressar ativamente à política ucraniana.

No final do ano passado, o NABU e o SAP precipitaram a queda do então chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andriy Yermak, após buscas nos seus escritórios no âmbito de um caso de corrupção no setor energético, no qual um antigo sócio de Zelensky é o principal suspeito.