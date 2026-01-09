Rússia saudou a libertação de dois marinheiros de petroleiro apresado

Washington atendeu ao pedido de Moscovo e libertou dois tripulantes russos do petroleiro com pavilhão russo apresado esta semana pelos Estados Unidos no Atlântico Norte, anunciou hoje a Rússia.

"Em resposta ao nosso pedido, o Presidente norte-americano, Donald Trump, decidiu libertar dois cidadãos russos que eram tripulantes do petroleiro Marinera", disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, em comunicado, sem especificar se outros cidadãos russos ainda estavam detidos.

Na quinta-feira, a diplomacia da Rússia acusou os Estados Unidos de fomentarem "tensões militares e políticas" após o petroleiro ligado a Moscovo no Atlântico Norte ter sido apresado, no âmbito do bloqueio imposto por Washington às exportações de petróleo venezuelano.

O nome e o estatuto exato da embarcação - e a legalidade da operação - foram objeto de controvérsia.

O petroleiro foi renomeado recentemente como "Marinera" por Moscovo sendo que a Rússia afirmou que recebeu autorização provisória para navegar sob pavilhão russo no passado dia 24 de dezembro.

O petroleiro foi apresado pelos Estados Unidos tendo contado com a colaboração da Marinha de Guerra britânica.