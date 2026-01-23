Nova Direita critica José Manuel Rodrigues por falta de posição sobre os TVDE

O coordenador regional do Nova Direita criticou, hoje, o secretário regional de Economia pela ausência de uma posição clara sobre os TVDE na Madeira. Em causa, de acordo com nota emitida pelo partido, estão as decisões do Governo Regional sobre o sector.

Bolt acredita que suspensão de licenças TVDE na Madeira é temporária O diretor-geral da Bolt Portugal, Mário de Morais, defendeu que a operação da empresa na Madeira está a transformar o panorama da mobilidade na região e acredita que a suspensão de licenças para motoristas será temporária.

"Em meu ver, deveria de ser feito um estudo à exigência e necessidade dos transportes públicos terrestres da RAM e só depois tomar medidas". aponta Paulo Azevedo, que acrescenta que este é um sector importante para a Região, com peso económico directo e indirecto, uma vez que não só possibilita a mobilidade, como cria emprego.

"Na Nova Direita não estamos contra os TVDE e nem contra o sector do táxi, estamos a favor do serviço prestado a população madeirense e a quem nos visita", indica, uma vez que considera que é preciso olhar para os TVDE e para o seu contributo para a economia regional, ao invés de os afastar.