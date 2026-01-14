Zelensky vai decretar estado de emergência no sector energético

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou hoje a intenção de decretar o "estado de emergência" no setor energético do país, afetado por uma série de ataques russos de grande escala e um inverno difícil.

"O estado de emergência será declarado para o setor energético da Ucrânia", afirmou Zelensky, na mensagem diária nas redes sociais, acrescentando que "as consequências dos ataques russos e da deterioração das condições meteorológicas são graves".

Terça-feira, Zelensky pediu "novos pacotes de ajuda" para Kiev, após a mais recente onda de ataques russos, que fez pelo menos quatro mortos em Kharkiv, no leste do país, em que foram visadas sobretudo infraestruturas energéticas.

O chefe de Estado ucraniano sublinhou que os "principais alvos dos ataques" têm sido instalações de serviços elétricos ucranianos.

"Os mísseis para os sistemas de defesa aérea são necessários diariamente, especialmente durante o inverno", disse o Presidente ucraniano, que sublinhou que "o mundo pode responder a este terror russo com novos pacotes de ajuda para a Ucrânia".

"Esperamos que acelerem a entrega das ajudas já acordadas com os Estados Unidos e a Europa", acrescentou, frisando que a Rússia "precisa de compreender que o frio não a ajudará a vencer a guerra".