Número de menores associados a propaganda jihadista aumenta na Bélgica

O número de menores associados à propaganda jihadista está a crescer na Bélgica, fenómeno que se intensificou em 2025, com os serviços secretos a identificarem uma criança de 12 anos com ligações à ideologia extremista, divulgou hoje a imprensa.

Estes dados foram divulgados na quinta-feira no mais recente relatório anual do Serviço de Segurança do Estado, a agência de informações civil da Bélgica, hoje citado pela agência de notícias AFP.

"A ameaça terrorista inspirada pela ideologia salafista-jihadista (...) continua a ser a principal ameaça terrorista" na Bélgica, segundo o relatório.

Representa 80% dos processos constituídos pelas autoridades, no âmbito de um sistema nacional de partilha de informações sobre extremismo e terrorismo, de acordo com o documento.

No ano passado, os indivíduos identificados como consumidores de propaganda jihadista de organizações como o Estado Islâmico ou a Al-Qaida eram "frequentemente jovens, até mesmo muito jovens", com uma média de idades de 22 anos, "sendo o mais novo com 12 anos", referiu o serviço de informações.

O relatório não especifica qual a medida legal que foi tomada no caso desta criança de 12 anos considerada uma ameaça.

Na Bélgica, que se prepara para assinalar 10 anos dos atentados jihadistas de Bruxelas -- que provocaram 32 mortos em março de 2016, perpetrados pela mesma célula dos atentados de Paris em novembro de 2015 -, esta ideologia continua presente e a inspirar planos de ataque, ainda que pareçam menos "sofisticados".

"É evidente que damos especial atenção quando um caso envolve um menor", e, uma vez identificados estes suspeitos, "é claro que entramos em contacto com as autoridades competentes, por exemplo, o Ministério Público da Infância e da Juventude", declarou a chefe do Serviço de Segurança do Estado, Francisca Bostyn, à emissora pública belga de língua francesa RTBF.

Em 2025, os planos para cometer atos violentos envolviam "um número crescente de menores", concretamente "cerca de um terço" dos suspeitos, indicou ainda o Serviço de Segurança do Estado.

Entretanto, estes adolescentes, "na grande maioria dos casos, tinham um plano pouco desenvolvido, pouco sofisticado ou pouco viável", esclareceu o relatório.

"Hoje, já não esperamos ataques tão sofisticados como os que vimos em 2016", afirmou Bostyn.

A mesma responsável indicou que as autoridades estão mais preocupadas com ações individuais ou de "pequenos grupos frequentemente ligados por atividades 'online'".