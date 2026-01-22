IL não apoia nenhum candidato mas Mariana Leitão vota "sem entusiasmo" em Seguro

A presidente da Iniciativa Liberal anunciou hoje que irá votar "sem entusiasmo" em António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais, contra André Ventura, mas o seu partido não dará apoio ou fará campanha por qualquer dos candidatos.

"Perante esta situação e sem grande entusiasmo vou votar em António José Seguro. (...) Porque rejeito liminarmente a forma de fazer política do outro candidato [André Ventura], o populismo, o divisionismo, e a política através da mentira. Como rejeito e repudio e não me revejo nessa forma de fazer política faço a minha opção", anunciou Mariana Leitão em entrevista à SIC-Notícias.

De acordo com a dirigente, a IL "não vai apoiar nenhum candidato" na segunda volta e não fará campanha "na medida em que o seu espaço político, reformista, do centro-direita, não é representado por nenhum deles".

Apesar de não apoiar nem Seguro nem Ventura, Mariana Leitão afirmou que a IL "rejeita o candidato populista, que quer destruir tudo, que explora os problemas das pessoas em vez de os tentar resolver".

"Mas também não podemos validar um candidato que quer deixar tudo na mesma", afirmou, referindo-se a António José Seguro, que disse que poderá ser "uma força de bloqueio em Belém".

Na primeira volta das eleições presidenciais, a 18 de janeiro, a IL apoiou o seu antigo líder e eurodeputado João Cotrim de Figueiredo, que ficou em terceiro lugar com 16,01 % dos votos.

Na noite eleitoral, Cotrim de Figueiredo anunciou que não tenciona endossar ou recomendar o voto em qualquer dos candidatos e considerou que os portugueses se verão confrontados com uma "péssima escolha".

O presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, também anunciou, na noite eleitoral, que o seu partido não apoiará nenhum candidato na segunda volta, depois de ter apoiado Luís Marques Mendes na primeira, tal como o CDS-PP.