CDS-PP não vai apoiar nenhum dos candidatos na segunda volta

O CDS-PP anunciou hoje que não vai apoiar nenhum dos candidatos na segunda volta das eleições presidenciais, sublinhando que o partido "combate o socialismo" e "rejeita o populismo".

"O CDS não está próximo de nenhum dos candidatos que o povo português legitimamente quis colocar em confronto na segunda volta", referiu o vice-presidente do partido, Álvaro Castello-Branco, durante a leitura de um comunicado que resultou da reunião da comissão executiva do CDS-PP.

Álvaro Castello-Branco frisou ainda que o CDS "combate o socialismo" e "rejeita o populismo" e, por isso, "em coerência", não vai manifestar apoio a António José Seguro ou a André Ventura na segunda volta das presidenciais.

"O CDS não terá nenhum empenhamento orgânico, nem institucional, nesta segunda volta, nem dará apoio a qualquer um dos candidatos", referiu no final da reunião da comissão executiva do partido, onde não respondeu às perguntas dos jornalistas.

Seguro e Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais no dia 08 de fevereiro, depois de terem sido os dois candidatos mais votados na primeira volta realizada no domingo passado.

António José Seguro obteve 31,1% e André Ventura 23,5%, segundo o escrutínio provisório da Secretaria-geral do Ministério da Administração Interna.

O candidato presidencial Luís Marques Mendes, apoiado por PSD e CDS-PP, ficou em quinto com cerca de 11% dos votos.

Para a segunda volta, os eleitores que pretendam votar antecipadamente em mobilidade podem fazê-lo no dia 01 de fevereiro.