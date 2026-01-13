Cotrim assume que foi "bastante infeliz" ao dizer que não excluía apoio a nenhum candidato

O candidato presidencial Cotrim Figueiredo assumiu hoje que dizer que não excluía o apoio a nenhum candidato numa eventual segunda volta, incluindo Ventura, foi "um momento bastante infeliz" e de "falta de clareza" que associa a "um dia difícil".

"Porque é que eu fiz aquelas declarações eu próprio gostava muito de perceber, mas não consigo explicar o que é que me passou pela cabeça", confessou o também eurodeputado, no final de uma visita ao Lar da Fundação Mariana Seixas, em Viseu.

Reconhecendo que foi "um momento bastante infeliz" da sua parte, o antigo líder da Iniciativa Liberal (IL) disse que a única coisa que deveria ter dito, e que é o que realmente pensa, é que só admite um cenário de segunda volta em que esteja, todo o resto não lhe diz respeito.

"Quis mostrar claramente que não me comprometia com nenhum candidato e acabei a comprometer-me com todos, foi isso que deu origem ao equívoco, não fui claro, assumo essa falta de clareza, não consigo explicar muito bem", insistiu.

Cotrim Figueiredo, candidato apoiado pela IL, considerou que essa sua falta de clareza talvez se tenha devido a um dia "particularmente difícil", referindo-se à denúncia de uma ex-assessora parlamentar da IL de assédio sexual.

"Foi um dia particularmente difícil e eu não quero desculpar-me com as notícias que vieram, entretanto, a lume [denúncia de assédio], mas, de facto, foi um dia difícil e, isso, talvez tenha toldado o discernimento e a capacidade de corrigir as declarações", confidenciou.