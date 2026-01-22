Mendes anuncia voto em Seguro por "uma razão de coerência"

Marques Mendes anunciou hoje que votará em António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais por "uma razão de coerência", considerando que "é o único candidato" que se aproxima de valores como "a defesa da democracia" ou a moderação.

"É o único candidato que se aproxima dos valores que sempre defendi: defesa da democracia, garantia do espaço da moderação, respeito pelo propósito de representar todos os portugueses", afirmou o candidato a Belém apoiado por PSD e CDS-PP na primeira volta, numa declaração ao semanário Expresso.

Mendes explicou que, na noite eleitoral de domingo, quis separar a sua posição como candidato da sua posição pessoal.

"Como candidato, entendi não dar qualquer recomendação de voto. O candidato não é dono dos votos em si depositados. Quanto ao meu voto pessoal indiciei que o referiria mais tarde. É o que faço agora", referiu Mendes, que ficou em quinto lugar no domingo com cerca de 11% dos votos.

Seguro e Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, depois de, no domingo, terem conquistado 31,1% e 23,5% dos votos, respetivamente.