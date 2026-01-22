MAI manifesta confiança na PSP e GNR, mas "muito trabalho continua a ter de ser feito"

A ministra da Administração Interna manifestou hoje confiança na PSP e GNR, mas considerou que "muito trabalho continua a ter de ser feito" após os recentes casos de alegados abusos por parte das polícias.

"O Ministério da Administração Interna orienta a sua ação pela confiança que deposita nas gentes que integram as nossas forças de segurança e na sua capacidade para agir dentro da legalidade democrática e com respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Mas também aqui, e como o demonstram factos públicos que voltaram a ganhar notoriedade recentemente, muito trabalho continua a ter de ser feito", disse Maria Lúcia Amaral num debate setorial no plenário da Assembleia da República.

A ministra considerou que "nenhuma polícia no mundo está livre de cair nas piores práticas de abuso da sua própria força", destacando que "há instituições que funcionam, que vigiam e controlam o que acontece" e impedem que "factos isolados se transformem em práticas sistemáticas".