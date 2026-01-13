Helicóptero activado para 30% dos fogos

A edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 13 de Janeiro, destaca em manchete a actuação do meio aéreo no combate aos incêndios florestais na Região. A maioria das horas de voo em 2025 diz respeito à formação dos profissionais, revela o nosso matutino. Ainda no âmbito da protecção da floresta, as brigadas do IFCN garantem a segurança dos percursos após o recente temporal.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para a história de mais um detido na Venezuela: "Madeirense é 'preso fantasma'". A família desespera pela libertação de quem foi detido sem explicações, nem acusações. Numa nota mais positiva, a filha de outro recluso luso-venezuelano garante que o pai está vivo. Governo Regional promete interceder hoje.

Merece também relevo de capa o investimento turístico no Funchal: "Novo hotel vai nascer no quarteirão do Carmo", numa aposta do Grupo Barceló com capacidade até 125 quartos duplos.

Destaca-se ainda a posição da Região que pretende ver consagrada a prioridade insular nos portos nacionais.

No desporto, o presidente do Nacional faz o balanço da primeira volta do campeonato, admitindo que “esperava um pouco mais”, enquanto Carlos André Gomes se mostra agradado com o percurso do Marítimo na II Liga.

Tudo isto e muito mais poderá ler esta terça-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso ‘site’ ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt.

Nas nossas páginas de Facebook e Instagram a informação é sempre actualizada:

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.