Dois mortos e muitos desaparecidos em deslizamento de terras na Nova Zelândia

Duas pessoas morreram na sequência de um deslizamento de terra provocado por fortes chuvas perto do Monte Maunganui, um popular destino turístico no norte da Nova Zelândia, anunciaram hoje as autoridades.

De acordo com as autoridades, várias pessoas ainda estão desaparecidas num parque de campismo situado no sopé do monte Mauao, Mount Maunganui, na Ilha Norte da Nova Zelândia.

O deslizamento ocorreu por volta das 09:30, hora local (20:30 TMG de quarta-feira), e atingiu várias estruturas do acampamento, incluindo caravanas, veículos e tendas, além de um bloco de instalações sanitárias do parque de caravanas Beachside Holiday Park, como é chamado o local.

Dois corpos foram recuperados dos escombros de uma casa soterrada na cidade portuária de Tauranga, enquanto equipas de resgate utilizam máquinas pesadas para remover os destroços.

Questionado sobre o número de desaparecidos, o vice-comissário de polícia Tim Anderson falou em 10 pessoas, incluindo uma criança.

"Virei-me e vi a terra a desabar sobre algumas das estruturas. Veículos foram arrastados. A terra caiu sobre um prédio sanitário. Acho que havia pessoas no chuveiro e um trailer foi arrastado", disse Nix Jaques à emissora pública RNZ.

A região atrai muitos turistas no verão, incluindo caminhantes amantes das montanhas e milhares de pessoas atraídas pelas praias de areia branca.

Além disso, outro deslizamento registado na baía de Welcome Bay, na localidade de Papamoa, também na Ilha Norte, deixou, pelo menos, uma pessoa gravemente ferida e outras duas desaparecidas, de acordo com os serviços de emergência.

O primeiro-ministro neozelandês, Christopher Luxon, alertou na sua conta na rede social X que o tempo extremo continua a gerar condições perigosas em vastas áreas da Ilha Norte e garantiu que o governo "está a fazer tudo o que está ao seu alcance para apoiar as pessoas afetadas".

Luxon disse que, nas últimas 24 horas, ele e o ministro Mitchell receberam vários relatórios e que ambos estão a acompanhar de perto a evolução da situação, especialmente o "grave incidente" em Mount Maunganui.

O chefe do Executivo agradeceu o trabalho das equipas de emergência, do pessoal das Forças Armadas e dos voluntários, e pediu à população das zonas afetadas que siga as instruções das autoridades locais e dos serviços de proteção civil.