Avião com 11 pessoas a bordo desaparecido na Indonésia

Um avião regional de passageiros com 11 pessoas a bordo perdeu hoje contacto com o controlo de voo, quando se aproximava de uma região montanhosa entre a ilha principal da Indonésia, Java, e a ilha de Sulawesi, informaram as autoridades.

Uma operação de busca e salvamento está em curso.

O turboélice ATR 42-500 operado pela Indonesia Air Transport dirigia-se de Yogyakarta para a capital de Sulawesi do Sul quando desapareceu do radar, disse Endah Purnama Sari, porta-voz do Ministério dos Transportes da Indonésia.

O avião foi localizado pela última vez na área de Leang-Leang, em Maros, um distrito montanhoso da província de Sulawesi do Sul.

Várias equipas de busca e salvamento, apoiadas por helicópteros da força aérea, drones e unidades terrestres, foram enviadas ao local, disse Sari, citado num comunicado sobre a ocorrência.

As esperanças de localizar os destroços aumentaram depois de caminhantes no Monte Bulusaraung informarem que encontraram destroços espalhados, um logótipo consistente com as marcas da Indonesia Air Transport e pequenos incêndios ainda ativos no local.

"As observações foram relatadas às autoridades e estão a ser verificadas pelas equipas de resgate que tentam chegar àquela área", disse o major-general Bangun Nawoko, comandante militar de Hasanuddin, no sul de Sulawesi.

Sari adiantou que o avião desapareceu pouco depois de receber instruções do controlo de tráfego aéreo para corrigir a sua aproximação: "Após as últimas instruções (...), o contacto via rádio foi perdido e os controladores declararam a fase de emergência."

Esta fonte disse, ainda, que as equipas de resgate concentraram as suas buscas nas montanhas onde creem que a aeronave, com oito tripulantes e três passageiros do Ministério dos Assuntos Marítimos e Pescas a bordo, se tenha desviado da sua rota de aproximação ao Aeroporto Internacional Sultan Hasanuddin.

O terreno íngreme do Parque Nacional Bulusaraung, que liga os distritos de Maros e Pangkep, está a complicar os esforços de busca.