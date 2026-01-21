PS propõe medidas para a segurança dos motociclistas
Paulo Cafôfo apresentou um projecto de resolução que recomenda ao Governo Regional da Madeira "a implementação de um plano regional para a segurança dos motociclistas, com medidas específicas de prevenção e protecção nas vias públicas".
O líder parlamentar socialista, que também é motociclista, defende medidas para diminuir a sinistralidade, nomeadamente alterações nas barreiras de protecção, acções de prevenção e controlo de velocidade.
Paulo Cafôfo lembra que a circulação nas vias rápidas aumentou 40% e o número de acidentes tem crescido, com consequências trágicas.