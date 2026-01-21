PS acusa o PSD de querer "sair por cima" de uma "trapalhada" que criou

A proposta de lei que será votada, hoje, que altera o modelo de subsídio social de mobilidade, não terá um consenso, como era pretendido, porque o resultado final não agrada a partidos da oposição, como o PS e o JPP.

Paulo Cafôfo acusa o PSD de pretender "sair por cima" de uma "trapalhada" que criou e de apresentar uma proposta de lei que não tem, de forma clara, o principal objectivo: que os madeirenses paguem apenas a sua parte no preço das viagens.

Também Gonçalo Leite Velho, do PS, acusou o PSD de não ter mostrado abertura para acolher propostas mais ambiciosas.