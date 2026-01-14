Ventura acusa Montenegro de querer ser o "salva boias" de Marques Mendes
O candidato presidencial André Ventura afirmou hoje que Luís Montenegro, ao entrar novamente em campanha, procura ser "o salva boias" [salva-vidas] de Espinho para tentar ajudar a campanha de Marques Mendes.
"Lá tem que vir o salva boias, lá tem que vir o nadador de Espinho salvar a campanha do doutor Marques Mendes", disse o candidato apoiado pelo Chega, numa referência ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, que foi nadador-salvador durante a sua juventude.
André Ventura falava aos jornalistas em Vila do Conde, no distrito do Porto, reagindo ao anúncio feito hoje pelo candidato presidencial Luís Marques Mendes, que disse que o primeiro-ministro estará hoje novamente na sua campanha.
Para o também presidente do Chega, a presença de Montenegro "é uma entrada desesperada".
Considerou que o líder do Governo deveria evitar fazê-lo e questionou se esse apoio será sequer positivo para Marques Mendes.
"Eu não sei se é bom para Luís Marques Mendes que Montenegro venha a seu auxílio", notou, afirmando que a saúde está num "caos" e que vários setores se queixam de um Governo que "não está a fazer nada por eles".
Na sua perspetiva, a presença do primeiro-ministro na campanha mostra que Marques Mendes "é o candidato do montenegrismo", vincando que não quer o apoio do Governo, mas dos "homens e mulheres comuns, que sabem o que é que a vida está a custar".