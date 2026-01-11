Diferenças fortalecem a democracia, diz PSD sobre PS

Rafaela Fernandes, do PSD, destacou a importância de partidos fortes para a democracia ao reagir ao encerramento do XXIII Congresso Regional do PS-Madeira, sublinhando o “histórico” facto de Célia Pessegueiro ser a primeira mulher a liderar os socialistas na Região.

A social-democrata elogiou a experiência política da nova líder, desde os tempos da JSD, passando pela Assembleia Legislativa e pelo cargo de presidente da Câmara, considerando que está “à altura dos desafios” da liderança partidária.

Rafaela Fernandes salientou ainda preocupações comuns entre PSD e PS, como autonomia e mobilidade, mas defendeu que as diferenças estratégicas são naturais e saudáveis numa democracia plural. Por fim, sublinhou que a candidatura única de Pessegueiro e a aproximação de diferentes gerações representam um passo positivo para a união interna do PS-Madeira.

Não foi possível recolher reacções de representantes de outras forças políticas presentes, como PCP, PAN e LIVRE. O Chega foi a única força com assento parlamentar ausente, por não ter sido convidado.