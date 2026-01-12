 DNOTICIAS.PT
“Ninguém pode ser discriminado por residir na Madeira”

Albuquerque defende direitos constitucionais no subsídio de mobilidade

Foto Rui Silva/ASPRESS

“Depois de 50 anos de autonomia, ninguém pode ser discriminado por residir na Madeira. Esta proposta de lei revoga normas absurdas e inconstitucionais”, declarou Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, à margem da inauguração do espaço comercial ‘Ferreira’s Design Space’, no Funchal. O governante sublinhou que a prioridade do executivo está nos direitos fundamentais da população, acima de qualquer alinhamento partidário.

Albuquerque explicou que a situação fiscal ou de dívida não deve impedir o acesso ao subsídio social de mobilidade, considerando que se trata de uma taxa social assumida pelo Estado. Sobre a revisão da Lei das Finanças Regionais, adiantou que será constituído um grupo de trabalho, após a aprovação do orçamento, para discutir eventuais alterações.

