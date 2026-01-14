Seguro pede vitória na 1.ª volta para travar extrema-direita

António José Seguro avisou hoje que não é indiferente quem ficar em primeiro lugar na eleição de domingo, porque ou é "um democrata" ou é "alguém da extrema-direita", pedindo uma "grande vitória da sua candidatura presidencial na primeira volta.

Num jantar que junta três centenas de pessoas na Lourinhã, distrito de Leiria, entre as quais o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, a ex-ministra Ana Jorge ou a economista Susana Peralta, Seguro começou o seu discurso com um apelo à mobilização dos seus apoiantes para a concentração de votos na sua candidatura.

"Porque não é indiferente quem ganha as eleições no domingo. Sabemos que há dois lugares, duas vagas para a segunda volta. E nós queremos estar, merecemos estar nessa segunda volta, mas não é indiferente para a democracia quem passa em primeiro", apontou.

Para Seguro, está é uma "questão muito simples".

"Ou passa em primeiro um democrata, ou passa em primeiro alguém da extrema-direita. E nós queremos que passe um democrata na primeira volta em primeiro lugar", salientou, sem nunca referir o nome de André Ventura diretamente.

Esta vontade de ficar em primeiro lugar já no domingo, segundo o candidato apoiado pelo PS, "é por amor a Portugal".

"É necessário essa mobilização para que de facto a esperança se concretize e nós possamos estar na segunda volta passando em primeiro lugar para garantir que há um democrata, que há um progressista e que há um humanista a disputar as eleições depois no dia 08 de fevereiro", enfatizou.